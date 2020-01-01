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Новости

Несмотря на пандемию, холдинг «Планета 24» ведет подготовку к расширению сети.

Статья на сайте информационного агентства «Интерфакс» - interfax.ru

Статья на сайте газеты «Коммерсантъ»

Экономьте с Планета-24

Собственная пекарня

В наших магазинах вы можете каждый день открывать для себя новые вкусы свежего хлеба

Свежий хлеб каждый час

Благодаря собственному производству хлеба мы выпекаем хлеб маленькими партиями несколько раз в день. Кроме того, наших магазинах есть настоящий узбекский тандыр, где выпекают ароматные лепешки.

Более 60 видов хлеба

Ассортимент нашей выпечки довольно широк: это и пицца, и узбекские лепешки, и сдобные булочки, и французские багеты. Приходите, и убедитесь сами!

Уникальная рецептура

При приготовлении хлеба наши повара используют современные технологии выпечки хлеба и только натуральные ингредиенты.

Фермерское мясо

Свежее отборное мясо от лучших фермерских хозяйств

Мы работаем с проверенными фермерскими хозяйствами на эксклюзивных условиях, что позволяет нам получать всегда свежие продукты и заботливо сохранять их для Вас.

Охлаждение
Свежее
Натуральное

Кулинария

Богатый ассортимент по-домашнему вкусных блюд

Удобный формат

Отдел кулинарии работает в формате «to go», что позволяет предложить нашим покупателям вкусную, свежую еду в сочетании с быстрым обслуживанием.

Мы готовим все сами

Каждый день мы готовим на собственной кухне, не используя промышленные полуфабрикаты.

Приветливый персонал

Мы, уверены, что качество обслуживания формирует первое впечатление о магазине. В «Планете 24» вы встретите всегда приветливых и отзывчивых работников.

Карта покупателя

выгодные покупки каждый день

С картой «Планета 24» вы можете:

  • Участвовать в розыгрыше ценных призов;
  • Покупать товары каталога, скидки по которым достигают 40%;
  • Покупать товары со скидками в рамках сезонных предложений.