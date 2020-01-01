Наши партнеры:

Новости

Экономьте с Планета-24

36.90 руб 47.00 руб 29.90 руб 52.50 руб 39.90 руб 59.90 руб 39.90 руб 59.90 руб 49.90 руб 74.90 руб 25.00 руб 46.90 руб 46.90 руб 67.00 руб 46.90 руб 67.00 руб 319.90 руб 449.00 руб 139.90 руб 195.00 руб 199.90 руб 269.90 руб 259.90 руб 441.00 руб 119.90 руб 239.90 руб 11.90 руб 23.50 руб

Собственная пекарня В наших магазинах вы можете каждый день открывать для себя новые вкусы свежего хлеба

Свежий хлеб каждый час Благодаря собственному производству хлеба мы выпекаем хлеб маленькими партиями несколько раз в день. Кроме того, наших магазинах есть настоящий узбекский тандыр, где выпекают ароматные лепешки. Более 60 видов хлеба Ассортимент нашей выпечки довольно широк: это и пицца, и узбекские лепешки, и сдобные булочки, и французские багеты. Приходите, и убедитесь сами! Уникальная рецептура При приготовлении хлеба наши повара используют современные технологии выпечки хлеба и только натуральные ингредиенты.

Фермерское мясо Свежее отборное мясо от лучших фермерских хозяйств

Мы работаем с проверенными фермерскими хозяйствами на эксклюзивных условиях, что позволяет нам получать всегда свежие продукты и заботливо сохранять их для Вас.

Охлаждение Свежее Натуральное

Кулинария Богатый ассортимент по-домашнему вкусных блюд

Удобный формат Отдел кулинарии работает в формате «to go», что позволяет предложить нашим покупателям вкусную, свежую еду в сочетании с быстрым обслуживанием. Мы готовим все сами Каждый день мы готовим на собственной кухне, не используя промышленные полуфабрикаты. Приветливый персонал Мы, уверены, что качество обслуживания формирует первое впечатление о магазине. В «Планете 24» вы встретите всегда приветливых и отзывчивых работников.