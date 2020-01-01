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Выручка магазинов холдинга «Планета 24» выросла в 2,8 раза
Несмотря на пандемию, холдинг «Планета 24» ведет подготовку к расширению сети.
Холдинг «Планета 24» показал доход и выделил средства на открытие новых магазинов
Чистая прибыль составила чуть более 3,5 млн рублей.
Статья "Куда инвестировать в 2020 году"
Статья на сайте информационного агентства «Интерфакс» - interfax.ru
Статья "Сеть супермаркетов «Планета 24»"
Статья на сайте газеты «Коммерсантъ»
Экономьте с Планета-24
Зеленый горошек VILANTA, 400 гр.
Сахар-песок, 900 гр.
Шоколад Воздушный Темный, 85 гр.
Шоколад Воздушный Молочный, 85 гр.
Порошок стиральный детский УШАСТЫЙ НЯНЬ, 400 гр.
Туалетная бумага, 2 сл., "Удачная", 4 шт.
Майонез Слобода Провансаль, 400 мл.
Майонез Слобода Оливковый, 400 мл.
Говядина, Мякоть для котлет, 1 кг.
Масло Крестьянское из Вологды, 72,5%, 180 гр.
Сосиски Молочные ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ, 1 кг.
Сервелат варено-копченый Зернистый, 1 кг.
Кофе Черная карта, 95 г.
Картофель ранний, 1 кг.
Собственная пекарня
В наших магазинах вы можете каждый день открывать для себя новые вкусы свежего хлеба
Свежий хлеб каждый час
Благодаря собственному производству хлеба мы выпекаем хлеб маленькими партиями несколько раз в день. Кроме того, наших магазинах есть настоящий узбекский тандыр, где выпекают ароматные лепешки.
Более 60 видов хлеба
Ассортимент нашей выпечки довольно широк: это и пицца, и узбекские лепешки, и сдобные булочки, и французские багеты. Приходите, и убедитесь сами!
Уникальная рецептура
При приготовлении хлеба наши повара используют современные технологии выпечки хлеба и только натуральные ингредиенты.
Фермерское мясо
Свежее отборное мясо от лучших фермерских хозяйств
Мы работаем с проверенными фермерскими хозяйствами на эксклюзивных условиях, что позволяет нам получать всегда свежие продукты и заботливо сохранять их для Вас.
Кулинария
Богатый ассортимент по-домашнему вкусных блюд
Удобный формат
Отдел кулинарии работает в формате «to go», что позволяет предложить нашим покупателям вкусную, свежую еду в сочетании с быстрым обслуживанием.
Мы готовим все сами
Каждый день мы готовим на собственной кухне, не используя промышленные полуфабрикаты.
Приветливый персонал
Мы, уверены, что качество обслуживания формирует первое впечатление о магазине. В «Планете 24» вы встретите всегда приветливых и отзывчивых работников.
Карта покупателя
выгодные покупки каждый день
С картой «Планета 24» вы можете:
- Участвовать в розыгрыше ценных призов;
- Покупать товары каталога, скидки по которым достигают 40%;
- Покупать товары со скидками в рамках сезонных предложений.